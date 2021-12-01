Семь человек пострадали при сходе с рельсов поезда на севере Италии

В Италии семь человек пострадали при сходе пригородного поезда с рельсов. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает местное издание Giornale di Brescia.

ДТП произошло в северной итальянской области Ломбардия неподалеку от Брешии. Согласно информации издания, машинист поезда заметил на путях крупное скопление камней, сошедших с горы, и резко затормозил. Состав сошел с рельсов и оказался заблокированным в небольшом туннеле. В поезде находилось 12 человек.

На место происшествия прибыли врачи, оказавшие помощь пострадавшим. Семь человек получили легкие травмы.

25 ноября в США 50 человек пострадали и трое погибли при сходе с рельсов пассажирского поезда, принадлежащего железнодорожной пассажирской компании Amtrak в городе Хавр (штат Монтана). Авария произошла недалеко от территории Джоплин. В поезде находились около 147 пассажиров и 13 членов экипажа. Причины произошедшего пока не установлены.