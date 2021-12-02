Российская офлайн-торговля уже сейчас находится далеко не в лучшем состоянии — любой удар может привести к сильному сокращению числа арендаторов с одновременной монополизацией рынка сильнейшими. Поэтому перспектива всероссийского и долговременного ввода QR-кодов не может не пугать ритейл, владельцев помещений, а особенно вершину «пищевой цепочки» недвижимости — торговые центры.

ТЦ в России больше, чем просто магазины под крышей: в условиях нашего холодного климата это одно из главных мест времяпрепровождения людей. Долгосрочный ввод QR-кодов неизбежно подтолкнет ТЦ к глобальной трансформации. Шторм последствий приведет к жесткой необходимости не просто менять состав арендаторов, а полностью пересматривать архитектуру проектов, инфраструктуру, перестраивать экономику, а в некоторых случаях — сносить и возводить заново.

Тем более, что необходимость корректировки форматов ТЦ назревала давно: посещаемость объектов все чаще зависит от сезонности, часть западных брендов без поддержки корпораций закрывает магазины, часть российских — банкротится, рынок малого торгового предпринимательства уходит в онлайн. Даже успешные моллы вынуждены проводить политику мягких изменений, чтобы удержать посещаемость — перестройку зон отдыха и фудкорта, актуализацию интерьеров и концепций.

Повсеместное введение QR-кодов более всего повлияет на малых предпринимателей, товары которых легко купить без посещения ТЦ. Крупные же бренды и торговые сети откроют принципиально новые горизонты работы в моллах, которые смогут ответить на главный вызов — как в условиях дополнительных ограничений офлайн может противостоять постоянно растущему онлайну.

Вероятный путь реформирования хорошо расположенных торговых центров в будущем — переход в премиальный сегмент с акцентом на идеальный сервис. Предметы роскоши и дорогие покупки — то немногое, что продается офлайн гораздо лучше, чем онлайн. Примерить дорогую вещь в реальной жизни в комфортной примерочной, а не в метавселенной, попить кофе в торговом зале, подогнать по фигуре одежду у портного здесь же в ателье — чем большую сумму клиент захочет оставить на эти удовольствия в стиле «ретро», тем больше вероятность прийти именно в торговый центр. Уверен, в будущем не будет ничего престижней и дороже шопинга по старинке — в офлайне, в основном, останутся только дорогие бренды.

ТЦ, которым не повезло с уровнем дохода целевой аудитории, для выживания потребуется максимально интегрироваться в онлайн: организовать помещения для dark stores (магазинов без продавцов) в сочетании с экспозицией товаров и без прямой продажи на территории самого молла. Там могут появиться, например, шоурумы для демонстрации линеек брендов, стойки выдачи заказов или пункты самовывоза. Фудкорты и общепит в таких ТЦ тоже трансформируются: мы увидим там летние веранды, больше качественных и разнообразных ресторанов и открытых пространств.

Плохо расположенные проекты ждет судьба смены профиля недвижимости, возможно, лишь с призрачным отношением к рынку торговли. Уже сегодня целые этажи в районных ТЦ занимают корнеры для выдачи онлайн-заказов и возврата товаров, в общих зонах размещаются автоматы для самовывоза онлайн-покупок. Такие моллы в перспективе могут поглощаться складскими девелоперами и превращаться в фулфилмент центры (там хранят товары, формируют, упаковывают их и направляют заказчику с курьерами) или даже пищевые производства, которые сегодня на пике своего развития. Достаточное количество мощностей и площадей в торговых центрах для этого есть.

Самые неудачные варианты в недоступных локациях обречены на потерю арендаторов. Магазины в таких объектах уже сегодня заявляют о сокращении количества открываемых точек и развитии сети доставки. Как следствие, стоимость пустых и невостребованных объектов сравняется со стоимостью земли под ними. Это значит, что выкуп ТЦ по цене участка приведет к его уничтожению и появлению на этом месте другого объекта — жилого или коммерческого.

По моей оценке, до 30% действующих торговых центров в России в долгосрочной перспективе действия QR-кодов (более года) могут закрыться навсегда, не найдя опоры в виде инвесторов или стабильных якорных арендаторов. Прежде всего этот прогноз может коснуться «избыточных», невостребованных объектов с низким трафиком, где происходит постоянная текучка арендаторов, а основной пул составляют малые предприниматели.

Таким образом, QR-коды как жесткая ограничительная мера сработают катализатором уже необходимых изменений в концепциях и форматах торговых центров — усложнят жизнь объективно слабым объектам и подтолкнут к реформациям сильных игроков. Окажется ли от этого в плюсе потребитель — пока вопрос открытый.

Автор — эксперт по торговой недвижимости, генеральный директор Smart Estate Moscow

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