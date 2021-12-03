В МИЦ «Известия» проходит творческая встреча с артистами МХТ им. А.П. Чехова. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 3 декабря, проходит творческая встреча с режиссером и артистами спектакля «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», посвященная премьере постановки в МХТ им. А.П. Чехова.

О создании спектакля, подготовке к своим ролям, интересном закулисье и работе с новым художественным руководителем рассказывают:

Дмитрий Назаров, артист МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России;

Игорь Верник, артист МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России;

Валерий Трошин, артист МХТ им. А.П. Чехова, заслуженный артист России;

Уланбек Баялиев, создатель спектакля «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», режиссер МХТ им. А.П. Чехова.

«Вальпургиева ночь, или Шаги командора» — спектакль Уланбека Баялиева по одноименной пьесе Венедикта Ерофеева Премьерные показы проходят в МХТ им. А.П. Чехова 27, 28 ноября и 4 декабря.