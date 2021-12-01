Капремонт детской школы искусств завершили в Обнинске

В городе Обнинске Калужской области завершили капитальный ремонт детской школы искусств № 1. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках ремонта подрядчик заменил окна и двери, привел в порядок фасад и входную группу, внутренние помещения. Также специалисты отремонтировали системы электроснабжения и освещения, пишет газета «Весть».

Обновление учреждения прошло в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

В ноябре капитальный ремонт завершили в музыкальной школе № 6 города Рязани. Вопрос безопасности юных музыкантов был приоритетным. В связи с этим специалисты дополнительно благоустроили прилегающую к школе территорию: установили освещение, наладили систему видеонаблюдения и уложили тротуарную плитку.