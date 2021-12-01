Шойгу анонсировал скорую передачу ВМФ подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск»

Военно-морской флот России, как ожидается, до конца года получит первые серийные атомные подводные лодки «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») и «Новосибирск» проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Об этом сообщил в среду, 1 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Подлодки проекта 955 и 955A относятся к четвертому поколению. Длина АПЛ «Князь Олег» — 170 м, ширина —13,5 м, она погружается на глубину 450 м. Строительство ведет оборонная судоверфь «Севмаш».

В октябре в рамках государственных испытаний был проведен успешный пуск баллистической ракеты «Булава» с «Князя Олега» из акватории Белого моря.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») являются серией российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения. Их строительство также ведется на «Севмаше».

АПЛ «Новосибирск» была спущена на воду в октябре 2019 года. Ее длина составляет 130 м, а ширина —13 м.