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Астрономы из Иркутска запечатлели одну из самых ярких комет

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Иркутское региональное астрономическое общество получило снимок кометы C/2021 A1 Леонарда. Не исключено, что это самая яркая комета этого года. Она набирает яркость и, по прогнозам, может стать видимой невооруженным глазом.

Авторы снимка — любители астрономии Валерий и Юлия Шевцовы. По словам Юлии, которые приводит ИА IrkutskMedia, делать снимки было непросто, поскольку она находится невысоко над горизонтом и поднимается во второй половине ночи. За 50 минут наблюдений супругам удалось сделать 100 кадров. Из них смонтировали видео. Статичное изображение кометы сделано сложением семи кадров.

Комету C/2021 A1 открыл 3 января этого года американский астроном Грегори Дж. Леонард в обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона. Тогда она находилась на расстоянии 750 млн км от Солнца. Сейчас комета находится примерно в 140 млн км от Солнца и в 83 млн км от Земли.

Комета пройдет ближайшую к Земле точку орбиты 12 декабря. Тогда расстояние от нее до нашей планеты составит 34,9 млн км. 3 января 2022 года она окажется на расстоянии 89,7 млн км от Солнца. После этого ее навсегда выбросит из Солнечной системы.

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