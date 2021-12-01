Со 2 декабря Япония запретит въезд иностранцев из 10 стран Африки

В Японии полностью запретят въезд иностранцев из 10 стран Африки. В список вошли Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини и ЮАР. Японцы, прилетающие из Африки, должны пройти карантин, передает телеканал «Известия». Нововведения начнут действовать со 2 декабря. В стране усилили пограничный контроль из-за штамма «Омикрон».

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