BMW вывела на тесты электрический седан i7

Немецкая компания BMW начала тестировать новый электрический седан i7 вблизи Полярного круга. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба бренда.

«Низкие температуры и заснеженные дороги, расположенные всего в нескольких километрах от Полярного круга, создают идеальные условия для комплексного испытания силовой установки и ходовой части электромобиля», — отметили в компании.

Отмечается, что тесты в экстремальных климатических условиях позволяют инженерам BMW точно настроить подвеску, рулевое управление, тормозную систему, а также электронные ассистенты безопасности.

21 октября сообщалось, что в течение ближайших 10 лет концерн BMW планирует выпустить в общей сложности около 10 млн электромобилей.

До 2025 года концерн планирует последовательно увеличивать объем продаж электромобилей более чем на 50% в год и в конечном счете достичь десятикратного роста относительно 2020 года. Ожидается, что в 2030 году не менее половины проданных автомобилей BMW будут полностью электрическими.