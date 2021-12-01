Прямой эфир
Мир
МИД России анонсировал высылку сотрудников посольства США из Москвы
Общество
Россиян призвали учитывать возможную отмену рейсов при планировании поездок за рубеж
Мир
Лавров заявил о попытках НАТО втянуть Украину в «свою орбиту»
Общество
В России за сутки выявили 32 837 новых случаев COVID-19
Мир
В СФ отреагировали на угрозы Кулебы в адрес Минска из-за «признания» Крыма
Общество
ФСБ задержала 85 подпольных оружейников
Мир
Захарова назвала санкции США против России демонстрацией слабости Вашингтона
Мир
Лукашенко пригрозил последствиями при закрытии Польшей границы
Мир
Глава МИД Турции посчитал бессмысленными санкции против России
Общество
Десятки поклонников творчества Градского пришли проститься с артистом

BMW вывела на тесты электрический седан i7

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая компания BMW начала тестировать новый электрический седан i7 вблизи Полярного круга. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба бренда.

В переводе с баварского: как изменился характер нового седана
«Минтранс» протестировал новый BMW 330i на российских дорогах

«Низкие температуры и заснеженные дороги, расположенные всего в нескольких километрах от Полярного круга, создают идеальные условия для комплексного испытания силовой установки и ходовой части электромобиля», — отметили в компании.

Отмечается, что тесты в экстремальных климатических условиях позволяют инженерам BMW точно настроить подвеску, рулевое управление, тормозную систему, а также электронные ассистенты безопасности.

21 октября сообщалось, что в течение ближайших 10 лет концерн BMW планирует выпустить в общей сложности около 10 млн электромобилей.

До 2025 года концерн планирует последовательно увеличивать объем продаж электромобилей более чем на 50% в год и в конечном счете достичь десятикратного роста относительно 2020 года. Ожидается, что в 2030 году не менее половины проданных автомобилей BMW будут полностью электрическими.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021