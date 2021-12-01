Ракетные войска стратегического назначения начинают зимний период обучения

В частях РВСН начинается зимний период обучения. В 2022 году Генштаб планирует освоить новые образцы оружия, перевооружить ракетные части. Особое внимание уделяется несению боевого дежурства и повышению качества обучения, сообщает телеканал «Известия». В 2022 году в РВСН запланировано более 200 учений и маневров. С каждым ракетным полком будут отработаны особые сценарии боя.

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