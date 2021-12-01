В МИЦ «Известия» рассказывают о ситуации со СПИДом в России

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академика РАН Вадима Покровского, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Эксперт расскажет о том, какова статистика по заболеваемости СПИДом в России? Как новый штамм COVID-19 «Омикрон» связан с ВИЧ? На каком месте Россия среди других стран по распространенности заболевания? Как происходит лечение от COVID-19 ВИЧ-инфицированных больных? Какова ситуация с обеспечением лекарствами людей с ВИЧ? Какие новые препараты могут появиться в ближайшее время?