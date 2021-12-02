Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Летчик»

Режиссер: Ренат Давлетьяров. В ролях: Петр Федоров, Анна Пескова, Валерий Гришко, Роман Книжка, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Александр Галибин, Антон Кузнецов, Николоз Паикридзе, Гела Месхи, Андрей Ильин.

Декабрь 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Подбитый вражескими истребителями самолет летчик чудом сажает на лесную поляну. Но испытания только начинаются: раненому Комлеву предстоит проделать большой путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов.

Со 2 декабря в прокате.

«‎Джо Пикетт»‎

Фото: more.tv

Режиссер: Дрю и Джон Эрик Даудлы, Эверардо Валерио Гоут. В ролях: Майкл Дорман, Джулианна Гуилл, Скайуокер Хьюз, Зебастен Боржо, Брендан Флетчер.

Премьера экранизации мирового одноименного бестселлера Си Джей Бокса.‎ В центре сюжета — упрямый егерь Джо Пикетт, живущий в поселении среди лесов Вайоминга. Он обнаруживает, что в его округе крутятся тайные и мрачные политические схемы. Полиция бездействует, и Джо решает взять дело в свои руки. Теперь жизнь его и семьи в опасности.

С 7 декабря, на more.tv.

«БУМЕРанг»

Фото: Lightagency

Режиссер: Петр Буслов. В ролях: Дмитрий Нагиев, Тимофей Трибунцев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Анна Уколова, Антон Лапенко, Семен Слепаков.

Художник-неудачник Петрович, пропивающий в гараже остатки таланта, решает свести счеты с жизнью. Забравшись на крышу московской высотки, он делает последний шаг в бездну, но приземляется на новенький автомобиль Эдика, циничного владельца аптечного бизнеса с криминальным прошлым.

Со 2 декабря в прокате.

Театр

«Женщины Есенина»

Фото: Слава Новиков

Режиссер: Галина Полищук. В ролях: Андрей Вешкурцев, Екатерина Стриженова, Агния Кузнецова, Екатерина Волкова, Алиса Гребенщикова, Мария Янушевская и Наталия Медведева, Владимир Халтурин, Михаил Сиворин.

Историю любви великого поэта расскажут героини книги Захара Прилепина в премьерном спектакле. Они вскроют подлинную глубину его чувств и причину трагедии. С этой стороны на творчество и жизнь Есенина еще никто не смотрел. У Сергея Есенина было несколько больших романов, отразившихся в его поэзии. Почти все они заканчивались трагически. Он посвящал своим возлюбленным стихи, ставшие классикой.

3 и 4 декабря, 19:00, МХАТ им. М. Горького.

«Медея»

Фото: stanmus.ru

Режиссер: Александр Титель. В ролях: Наталья Мурадымова, Николай Ерохин, Феликс Кудрявцев, Наталья Владимирская, Лилия Гайсина, Михаил Головушкин, Евгения Афанасьева.

Опера принадлежит к числу шедевров французского оперного искусства рубежа XVIII–XIX веков. Луиджи Керубини назвал свое произведение «Медея», и сразу всё ясно: Золотое руно и аргонавты, Колхида и колдовство, ревность и месть. Всё это объединено в имени героини греческих мифов. Исполнительница заглавной партии — Наталья Мурадымова, удостоенная за эту работу оперной премии Casta diva.

3 декабря, 19:00, МАМТ.

«Голоса вселенной»

Фото: vk.com/folkteatr

Режиссер: Максим Лахно. В ролях: Надежда Бабкина, Петр Ключников, Алена Анкудинова, Наталья Морозова, Наталья Волгина, Валентина Безух, Анастасия Ефремова, Елена Ионина, Анна Ишутина, Светлана Рассказова, Сергей Сысуев, Павел Арламов, Ярослав Шведков, Арсений Климов.

Шоу, посвященное 45-летию ансамбля «Русская песня». Благодаря сочетанию ультрамодных аранжировок с великолепным вокалом, шедевры русского песенного фольклора в исполнении солистов ансамбля предстают актуальными и неповторимыми. В представлении примут участие балет Аллы Духовой Todes, акробатическая команда Skillaz и «Королевский цирк» Гии Эрадзе.

4 и 5 декабря, 19:00, театр «Русская песня».

«Ван Гог. Дыхание звезд»

Фото: mediazoo.space

Режиссер: Олег Маринин. В ролях: Юрий Соколов, Николай Орловский, Петр Лойко и Альберт Ибрагимов.

Узнать Ван Гога, погрузиться в его мир, стать самому на мгновение гением — такой уникальный опыт ждет гостей на премьере мультимедийного спектакля. Для шоу создан специальный павильон с огромными экранами, на которые проецируются изображения полотен великого художника. Всего будет продемонстрировано более 300 картин, эскизов и документальных фотографий.

3–8 декабря, 19:30, арт-пространство «Зоодепо».

«Бобок»

Фото: teatrarmii.ru

Режиссер: Сергей Тонышев, В ролях: Александр Макаров, Дмитрий Оболонков, Даниил Штейн, Максим Чиков, Юрий Сазонов, Мария Шмаевич, Диана Борина.

Премьера посвящена 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. В основе спектакля — рассказ «Бобок», «Дневники писателя» и несколько глав романа «Братья Карамазовы». Это фантасмагория, путешествие «одного лица» по душам других людей, «иным» мирам.

3 декабря, 19:30, 4 декабря, 18:30, Экспериментальная сцена, Театр Армии.

Концерты

Национальная музыкальная премия «Виктория»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Церемония награждения состоится на главной сцене страны. В число номинантов попало рекордное число музыкантов — 700. В том числе Земфира, Тилль Линдеманн, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Моргенштерн, Manizha, Zivert, Дима Билан, ДДТ и другие.

2 декабря, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.

«Майкл Джексон & Уитни Хьюстон шоу»

Фото: orchestra.ru

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представит гала-шоу на главной сцене страны. За пультом — маэстро Роберто Молинелли. Рикардо Уолкер и Белинда Дэвидс исполнят легендарные композиции Майкла Джексона и Уитни Хьюстон. Зрителей ждет ослепительная феерия звука, роскошные сценические костюмы, спецэффекты, шоу-балет.

4 декабря, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.

Александр Малофеев «Фортепианная классика»

Фото: video.orpheus.ru

К 30-летию радиостанции «Орфей» Александр Малофеев сыграет Шуберта и Метнера. 20-летнего пианиста уже успели полюбить и по праву считают одним из самых выдающихся пианистов нового поколения. Впервые он громко заявил о себе в 2014 году, когда в возрасте 13 лет победил на Международном конкурсе молодых музыкантов им. П.И. Чайковского.

3 декабря, 20:00, концертный зал «Оркестрион».

«К вам, павшие»

Фото: lihov6.ru

Вечер современной хоровой духовной музыки посвящен памяти жертв пандемии коронавируса. Мероприятие состоится в рамках Второго фестиваля современной духовной музыки «Славный копьеносец». Прозвучат «Песнопения Божественной литургии» композитора Михаила Котельникова. Также состоится мировая премьера «Реквиема» Эли Тамара в исполнении Московского Синодального хора.

6 декабря, 19:00, Концертный зал Московской соборной палаты.

Выставки

«Александр Иванов. Библейские эскизы. Евангельские мотивы»

Фото: Агентство «Москва»/Александр Авилов

Выставка завершает показ графического цикла Александра Иванова «Библейские эскизы». «Евангельские мотивы» посвящены событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его трагической смерти и воскресения. Третьяковская галерея — эксклюзивный обладатель графического наследия художника, включающего более 700 самостоятельных листов и около 40 альбомов.

До 15 мая, Третьяковская галерея.

«Подвиг 18-й дивизии народного ополчения»

Фото: victorymuseum.ru

Посетители увидят более 50 экспонатов из коллекции школьного музея «Добровольцы». Среди предметов — личные вещи, награды ополченцев, фотографии и книги военных лет, фрагменты снарядов и оружия, собранные на местах сражений дивизии в Подмосковье. Красноармейцы ценой своей жизни остановили у деревни Ефимоново наступление немецкой танковой колонны.

До 19 декабря, Музей Победы.

«Три века русской елки»

Фото: пресс-служба Музея-заповедника «Коломенское»

Экспозиция во Дворце царя Алексея Михайловича объединила около тысячи экспонатов, рассказывающих о старинных традициях и обрядах, связанных с Новым годом и Рождеством с начала XVIII века до конца первой четверти XXI века. Обычай встречать Новый год 1 января с елкой, маскарадом, фейерверком и застольем берет свое начало в царствование Петра I. На выставке представлен указ от 20 декабря 1699 года, подписанный императором.

До 31 января, музей-заповедник «Коломенское».

Фестивали и ярмарки

Книжная ярмарка non/fictio№23

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В non/fictio№23 примут участие 315 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 18 стран. Участниками программы станут Борис Акунин, Александр Архангельский, Тимур Бекмамбетов, Наталья Громова, Саша Гусов, Рената Литвинова, Наталья Мавлевич, Сергей Шаргунов и многие другие.

Со 2 по 6 декабря, Гостиный Двор.

XV Большой фестиваль мультфильмов

Фото: kinopoisk.ru

Фестиваль откроется 3 декабря в киноцентре «Октябрь» фильмом Михаэлы Повлатовой «Моя афганская семья». Крупнейший анимационный смотр познакомит зрителей с лучшими образцами отечественной и зарубежной мультипликации. В программе — мастер-классы, бесплатные программы на лучших площадках, захватывающая «Ночь анимации» в «КАРО 11 Октябрь», лекция Юрия Норштейна в Третьяковской галерее и «Уикенд Хаяо Миядзаки» к 80-летию режиссера.

С 3 по 13 декабря.

«Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Вариации в свободном стиле».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Международный музыкальный фестиваль станет завершающим аккордом сезона и составит единое целое с выставочным проектом французского куратора Жан-Юбера Мартена «Бывают странные сближенья». В программе: мадригалы от ансамбля Aedes (Франция), барочная музыка от ансамблей Intrada и Le Poème Harmonique (Италия), поэзия Востока из Японии, Китая и Индии. А также хореография от Аллы Сигаловой и «Метаморфозы» от «Солистов Москвы» Юрия Башмета.

До 24 декабря, ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Рождественский фестиваль духовной музыки «Адвент»

Фото: пресс-служба фонда Collegium Musicum

Фестиваль приглашает слушателей окунуться в удивительную атмосферу подготовки к Рождеству. В западной христианской традиции Адвент — особое время радостного ожидания чуда. 2 декабря программу «Музыка на Святое Рождество и к праздникам» представит «Ренессанс-оркестр». Проект объединяет музыкантов Москвы и Петербурга. 5 декабря — органный вечер «Бах-гала». Музыканты разных поколений — Федор Строганов, Даниэль Сальвадор и Александр Фисейский — исполнят классику.