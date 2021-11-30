Глава Рязанской области прокомментировал строительство карьера на Оке

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал ситуацию вокруг предполагаемого строительства песчаного карьера у сел Заокское и Коростово. Вопрос разработки карьера в пойме реки Оки обсудили на заседании регионального правительства 30 ноября.

«Есть напряжение в обществе, местные жители недовольны реализацией проекта вблизи их населенных пунктов. И я считаю, что прежде всего надо учесть мнение людей», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Любимов отметил, что необходимо еще раз изучить сам проект разработки карьера, мнения экспертов, а также доводы местных жителей. Разобраться в сложившейся ситуации поручено зампредам правительства Светлане Горячкиной и Дмитрию Филиппову, пишет 62INFO.ru.

Итоги работы должны быть представлены главе региона на заседании комиссии по территориальному планированию, землепользованию и застройке.