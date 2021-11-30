Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 1 декабря. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны (ФСО) России.

«В связи с проведением охранного мероприятия 1 декабря 2021 года доступ посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

16 ноября прошлого года в ФСО сообщили о прекращении пропуска посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены на Красной площади в Москве из-за эпидемиологической обстановки.

Допуск посетителей был возобновлен 17 апреля. Уточнялось, что пропуск людей будет производиться только при наличии индивидуальных средств защиты и с соблюдением антикоронавирусных мер.

Мавзолей традиционно работает с 10:00 до 13:00 четыре раза в неделю: во вторник, среду, четверг и субботу. Вход в музей бесплатный.