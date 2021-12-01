Всемирный день борьбы со СПИДом — 1 декабря. Проблема ВИЧ-инифекции и СПИДа остается важной и глобальной для всего мира, в том числе и для нашей страны. В период пандемии коронавирусной инфекции она приобрела особую актуальность.

За девять месяцев 2021 года в России умерли 23,319 тыс. человек, инфицированных ВИЧ, что на 5,7% больше соответствующего показателя за аналогичный период прошлого года — 22,071 тыс. Вероятно, это увеличение связано с пандемией коронавирусной инфекцией, опасной для людей живущих с ВИЧ-инфекцией, ведь эта группа наиболее уязвима. При этом далеко не все получают терапию.

У больных ВИЧ-инфекцией, особенно в поздних стадиях заболевания и среди тех, кто не получает эффективного лечения, иммунная система менее эффективно сопротивляется коронавирусу, COVID-19 у них протекает тяжелее, чем у других людей того же возраста.

Программам по борьбе с ВИЧ-инфекцией в мировом масштабе уменьшают финансирование из-за пандемии коронавируса, поэтому существуют опасения, что меньше людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) будут получать необходимое лечение — антиретровирусную терапию. В результате смертность среди них повысится не только от коронавирусной инфекции, но и от других заболеваний. Международные организации предполагают, что из-за проблем с финансированием в ближайшие годы несколько миллионов больных ВИЧ-инфекцией уйдет из жизни, а ведь эти смерти можно было бы предотвратить.

В нашей стране антиретровирусную терапию к сентябрю 2021 года получали 81,6% от числа больных, находящихся под диспансерным наблюдением, но, к сожалению, 32% ВИЧ-позитивных еще не обратились за медицинской помощью.

По данным на 30 сентября, в России пораженность ВИЧ-инфекцией составила 774,5 человека на 100 тыс. населения. То есть около 0,8% всего населения страны жили с неизлечимым заболеванием, и среди возрастной группы от 15 до 49 лет таких людей 1,5%.

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах России. С 2014 года число регионов с высокой пораженностью инфекцией постоянно возрастало: если семь лет назад таких субъектов было 22, то в этом году — уже 41. В этих неблагополучных регионах в 2021 году проживало уже более половины (64,3%) всего населения страны и 84,6% всех инфицированных ВИЧ. Показатель пораженности, превышающий среднероссийское значение, имели 22 субъекта России.

За 36 лет надзора (то есть с момента обнаружения в 1987 году первого инфицированного россиянина, по 30 сентября 2021 года) общее количество подтвержденных случаев среди граждан России достигло, по предварительным данным, 1 546 017. К 30 сентября этого года в стране проживало 1 132 087 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции. За весь период наблюдения умерли 413 930 больных (26,8%).

Изначальная проблема противодействия пандемии ВИЧ-инфекции заключается в том, что она распространяется скрытно и медленно. Только после десяти лет от заражения у половины живущих с диагнозом появляются тяжелые проявления болезни — СПИД. Пандемия ВИЧ-инфекции не так заметна, как пандемия коронавируса, когда люди массово заболевают почти одновременно. На то, чтобы обнаружить пандемию ВИЧ, ушло несколько лет, за это время инфекция успела тихо распространиться на многие страны. Кроме того, изначально заболевание обнаруживалось среди отдельных групп населения, и это привело к печальным последствиям. Так, в ЮАР население долго считало, что СПИДом болеют только белые гомосексуалисты. А когда спохватились, было поздно: при обычных гетеросексуальных половых контактах ВИЧ-инфекцией уже заразились десятки тысяч людей, и сейчас ЮАР остается наиболее пораженной ВИЧ страной мира.

В России изначально заболевание быстро распространялось среди наркоманов и многие до сих думают, что это болезнь маргиналов. Но за девять месяцев этого года большинство больных, выявленных впервые, при гетеросексуальных контактах заразились 67,7%, доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 28,3%. При гомосексуальных контактах инфицировались 2,5% впервые выявленных больных. Таким образом, ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции.

Основным методом терапии остается лечение несколькими антиретровирусными препаратами (АРТ), которые подавляют разные ферменты ВИЧ, в результате чего прекращается его разрушительное действие, и иммунитет частично восстанавливается. Это позволяет людям дожить до возраста средней продолжительности жизни.

Совершенствование этих препаратов и методов их применения идет постоянно. Уже внедряются такие, которые надо принимать не каждый день, а один раз в два месяца — вводить инъекционным путем. И даже эти новшества пока не ведут к полному излечению, так как ВИЧ внедряется в гены клеток человека, и если прекратить прием препаратов, то вирус опять активизируется. Терапия назначается пожизненно.

К полному успеху пока не привели попытки создания вакцины, предупреждающей заражение ВИЧ. Но в то же время было доказано, что заражение можно предотвратить, если принимать антиретровирусные препараты, такую профилактику назвали "доконтактной". Сейчас для нее создаются лекарства, которые можно будет принимать раз в полгода, что сравнимо с современными вакцинами против коронавируса.

Кроме того, до клинических испытаний дошли совершенно новые препараты для лечения ВИЧ-инфекции, весьма различные по своему действию, которые условно относят к категории "генотерапевтических". Они смогут "достать" ВИЧ, встроенный в гены клеток, и будут полностью излечивать инфекцию.

Поиск методов и лечения, которые позволили бы полностью уничтожать ВИЧ в организме человека продолжается во всем мире.

Автор — академик РАН, эпидемиолог, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом

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