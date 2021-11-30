Путин освободил от обязанностей посла России в Йемене
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Дедушкина от должности посла России в Йеменской Республике. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 30 ноября.
«Освободить Дедушкина Владимира Петровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Йеменской Республике», — говорится в указе.
Дедушкин был главным советником департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России с 2011 по 2013 год.
С 16 августа 2013 года возглавлял российскую дипломатическую миссию в Йеменской Республике.
21 ноября Путин подписал указ об освобождении Александра Хохоликова от должности посла России в Гватемале. Хохоликов возглавлял российскую дипломатическую миссию в Гватемале с 2017 года.