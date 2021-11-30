Рабочий сорвался с высоты при ремонте фасада дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге при ремонте фасада дома на Суворовском проспекте сорвался рабочий. Мужчину госпитализировали. Соответствующую информацию телеканалу «78» подтвердили на городской станции скорой помощи.

Инцидент произошел во вторник, 30 ноября, на Суворовском проспекте, 52. По предварительным данным, мужчина сорвался со строительных лесов, когда ремонтировал фасад здания.

Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в ноябре Следственный комитет начал проверку по факту гибели 57-летнего рабочего в Астрахани. Мужчина сорвался с крыши ангара.