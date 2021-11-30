Дерипаска и Набиуллина поспорили о кредитах в экономике

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина и бизнесмен Олег Дерипаска в ходе форума «Россия зовет» вступили в прямую дискуссию, поспорив о важности кредитов. Обсуждение состоялось 30 ноября.

По словам Дерипаски, есть кривые спроса и предложения. По его мнению, нужно обеспечивать предложение.

«Я вам гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — сказал он.

Набиуллина согласилась, что финансовая политика должна быть направлена и на рост предложения, но инструментарий денежно-кредитной политики влияет на спрос.

В ответ Дерипаска предложил стимулировать предложение в российской экономике с помощью более дешевых кредитов, в ответ глава регулятора напомнила, что основной источник инвестиций во всем мире — это акционерный капитал.

«Предложение товаров — это основная сейчас тема, которой нужно заниматься. Она связана и с логистикой, и с инвестициями. Чтобы повысить производительность труда в этих отраслях, повысить переработку сырья сельскохозяйственного, давайте дадим предложение денежных средств по доступным ставкам, вас завалят этим», — продолжил Дерипаска.

Он отметил, что в России существует социальная диспропорция (вложения в столицу) и разный уровень дохода, так как производство в стране на низком уровне. А низкий уровень обусловлен тем, что надо вкладывать и инвестировать в новые продукты.

Дерипаска предложил провести эксперимент в регионах Сибири и Дальнего Востока, предоставив в них более мягкие условия по кредитам. «Когда разбираешься с бюджетом институтов, которые отвечают за логистику, все говорят, почему больше не можем занимать? Потому что не можем, потому что нужны облигации, нужен долговой рынок, ломбардный список», — объяснил он.

Набиуллина согласилась с Дерипаской в том, что длинные кредиты важны для расширения производства бизнесом, но снова обратила внимание на акционерный капитал, который остается основным источником инвестиций в мире.

«Но если бизнес — мы видим это по статистике: прибыль есть, дивиденды увеличиваются — сам не вкладывает в инвестиции заработанную прибыль, то, может быть, проблема в других вещах, а не только процентных ставках?» — задалась она вопросом.

В июне Дерипаска перечислил условия, при которых внутренний валовой продукт страны может вырасти в два с половиной раза за 10 лет. В частности, необходимо навести порядок в транспортной и таможенной сферах, отметил он.

В феврале 2020 года бизнесмен раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%». По его мнению, регулятор должен снижать ставку в соответствии с глобальным трендом — до 4,5%, а не на «очередные позорные 0,25%».