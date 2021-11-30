Криптовалюта Omicron выросла на 800% за три дня
Криптовалюта Omicron выросла на 800% за последние три дня, передает телеканал «Известия». В понедельник Omicron стоила почти $600 за монету. Эксперты предупредили, что такой стремительный рост — признак экономического пузыря. Цена токена взлетела в 10 раз после появления одноименного штамма коронавируса — «Омикрон».
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.