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Следователи пришли с обыском в морг Оренбурга

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Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в судебно-медицинском морге Оренбурга. Здание бюро судебно-медицинской экспертизы, куда пришли силовики, расположено на улице Монтажников.

Официальных комментариев со стороны СУ СКР, управления ФСБ или представителей бюро пока не поступало. Причина визита силовиков неизвестна. 56orb.ru не исключает, что это могут быть учения. Спецназ контролирует периметр, обеспечивает безопасность тех, кто находится в отделе по оформлению документов.

Местные СМИ в этой связи пишут, что несколько месяцев назад стало известно о внутренних конфликтах в судебно-медицинских службах Оренбурга. Однако надзорные и следственные органы публично дел не возбуждали.

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