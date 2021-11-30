Москву и Петербург накроют сильнейшие за 70 лет осадки

Москву и Санкт-Петербург накроют сильнейшие за 70 лет осадки, сообщает телеканал «Известия».

На европейскую часть РФ надвигается циклон «Бенедикт». В Петербурге сильная метель, температура днем — до -6 °С. Коммунальные службы расчищают дороги от снега.

В Москве 30 ноября ожидается субтропический ливень. Днем в столице резко похолодает, пойдет снег. К вечеру температура

воздуха опустится до -2 °С, на дорогах возможна гололедица.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.