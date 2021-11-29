Директора УК приговорили к трем годам условно за гибель петрозаводчанина

Суд в Петрозаводске приговорил директора одной из управляющих компаний к трем годам лишения свободы условно за гибель человека в результате падения наледи с крыши. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Трагедия произошла 14 марта 2021 года у дома № 10 по улице Куйбышева. Установлено, что директор УК не организовал качественную уборку кровли здания от снега и наледи. На кромке образовалась ледяная масса, которая рухнула на стоящего внизу человека. Мужчина погиб.

В ходе судебного следствия обвиняемый признал свою вину полностью. За причиненный моральный вред он выплатил потерпевшим 1 млн рублей, пишет ИА «Карелinform».

Суд признал главу управляющей компании виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека». Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.