Инклюзивную коворкинг-зону создали в Оренбурге
В Оренбургском государственном университете 30 ноября откроется коворкинг-зона межвузовского инклюзивного клуба добровольцев «Без границ». Это образовательная площадка для волонтеров, волонтеров-инвалидов, молодежи с ограниченными возможностями здоровья.
В новом пространстве будут организованы мастер-классы, тренинги, встречи. Помимо комфортного места для обучения, здесь созданы возможности для общения, обмена опытом и отдыха.
Как отмечает РИА «Оренбуржье», зона оборудована сенсорной панелью, проектором и экраном для видеопроекции, акустической системой для воспроизведения звука и занятий со слабослышащими людьми, также будут работать арт- и медиалаборатории. В коворкинге можно легко перемещаться, передвигать мебель, расширять и сужать зоны, за считаные минуты видоизменяя пространство.