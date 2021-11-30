«Ваша честь» — это уже не только нашумевший американский сериал с Брайаном Крэнстоном и подтвержденным вторым сезоном. Это теперь еще и российское шоу для more.tv с Олегом Меньшиковым и Алексеем Серебряковым. Причем оба сериала — адаптации израильского формата 2017 года, и различия между этими тремя тайтлами определяют причину, по которой российский зритель выберет, какую версию предпочесть. Тем более что американская доступна на «Амедиатеке», и можно заранее, пока на more.tv будут еженедельно со 2 декабря выходить новые эпизоды, ознакомиться с конкурентом.

Честно говоря, в данном случае сравнение не обязательно будет в пользу заокеанского варианта. На популярном агрегаторе Rotten Tomatoes у него довольно средние рейтинги, а всё потому, что создатели попробовали разыграть карту сериала «Во все тяжкие», так как сюжеты имеют много общих деталей. Но если в суперхите 15-летней давности Крэнстон был невероятно убедителен, да и сам сериал был сделан филигранно, то американский «Ваша честь» всё же слишком вторичен, и это сразу чувствуется. Всё это мы уже видели, и, кстати, совсем недавно — в четвертом сезоне «Фарго».

«Ваша честь» по-русски в этом смысле кажется более интересным — хотя бы по антуражу, удивительно близкому и к израильскому, и к американскому варианту. Действие разворачивается в южном городе (судя по документам персонажей, это Приморск, хотя создатели говорят, что это вымышленный город), где на серпантине юноша Антон (Владислав Миллер) нечаянно сбил некоего мотоциклиста и уехал с места ДТП. Всё бы ничего, но Антон — сын главного в округе судьи Михаила Романова (Олег Меньшиков), известного принципиальностью, неподкупностью и жесткостью. Когда Романов (забавно, что его зовут, как первого царя династии) узнает о проступке сына, он решает засадить отпрыска в тюрьму, чтобы всё было по справедливости. И вдруг Романов узнает, что мотоциклист — сын местного криминального авторитета (Алексей Серебряков), которого он сам же не так давно прочно засадил в тюрягу. Можно представить, что будет с Антоном, если выяснится, что он убил парня из преступного синдиката.

И вот тут оказывается, что ахиллесова пята у судьи всё же имеется. Ради сына он пускается в пресловутые «все тяжкие», рискуя не только именем, репутацией и свободой, но и жизнью своей семьи. Нужно срочно скрыть улики, спрятать преступную машину, уберечь беспечного Антона — Романов совершает одну оплошность за другой, и, как мы знаем по израильской и американской версиям, выльется всё это в грандиозную резню на фоне прекрасных морских пейзажей. В деле, очевидно, будет замешана не только группировка под руководством «крестного отца» Серебрякова, но и мафия местной цыганской диаспоры: Романов в своих метаниях нечаянно подставил мальчишку оттуда, так что кланы объявят друг другу войну, и будет много крови и трупов.

Смотреть это, конечно же, необходимо. Как минимум из-за Олега Меньшикова — артист этот уже очень много лет словно нарочно отказывается от главных ролей, предпочитая второй план. Так было в «Легенде №17» и «Экипаже», где Меньшиков был в тени Козловского, то же в «Гоголе», где персонажа Меньшикова убивали чуть ли не в самом начале. Его едва успеваешь разглядеть, а он уже исчезает из кадра, предоставляя возможность действовать протагонисту. И словно бы говорит: хотите на меня посмотреть подольше — приходите в Театр Ермоловой, и вот там уже на здоровье. Это правда, Меньшиков на сцене энергичен, харизматичен и ироничен, но зал на Тверской не может вместить всех поклонников его таланта. А по-настоящему главных ролей в кино у него не было с 2005 года, когда вышли «Доктор Живаго» и «Золотой теленок». Непонятно, то ли ролей не было, то ли еще какая-то причина есть, но «Ваша честь» воспринимается как возвращение. Олег Евгеньевич, мы очень вам рады, теперь мы проведем вместе около восьми часов!

Еще одна причина — тщательно продуманный сюжет, бережно перенесенный из Израиля в наши реалии. У нас и так всегда знали, что коготок увяз — всей птичке пропасть, но безумно интересно наблюдать, как человек системы, знающий все ее потайные ходы и легко их разоблачавший, превращается сам в аутсайдера. Закон, Деньги, Милосердие, Любовь, Месть — все эти действующие силы закручиваются здесь в какой-то безумный клубок, а персонажи продолжают удивлять и удивлять. У тех, кого мы считали второстепенными героями, обнаруживается тайная сторона жизни и довольно специфические связи, Рок ведет извилистыми путями к гибели даже тех, кто этого, с нашей точки зрения, не заслуживает, и наоборот, те, кому мы сочувствовали в самом начале, затем заставляют себя ненавидеть. По одному эпизоду в неделю — это жестоко, потому что даже знание оригинала не слишком помогает: в российском варианте есть несколько существенных отличий, меняющих многое по мере повествования.

С другой стороны, все-таки есть кое-что, работающее против сериала, и это та самая экзотика, которая так услаждает глаз с самого начала. Не слишком много зрителей смогут идентифицировать себя с героями, живущими либо в гигантских особняках, либо в каменных трущобах на берегу моря. Кажется, что вся Россия где-то далеко, а этих несчастных словно прибило волнами к необитаемому острову, и для них нет всей остальной страны с ее проблемами, новостными сводками и новыми законопроектами. И, конечно, все тут без масок, потому что коронавируса в этой реальности тоже нет. Сегодня это смотрится дико, и кто знает, может быть, сериалу нужно еще настояться, как хорошему вину, чтобы время превратило его абстрактность в классичность. Но никак невозможно противостоять искушению смотреть на Меньшикова сейчас, а не потом.

Автор — обозреватель «Известий», кинокритик, преподаватель, кандидат филологических наук

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