Умер актер Дэвид Галпилил
Австралийский актер, принадлежавший к коренной народности континента йолнгу, Дэвид Галпилил умер в возрасте 68 лет. Об этом 29 ноября сообщает The Sun.
Причиной смерти актера стал рак легких, который ему диагностировали в 2017 году.
Галпилил родился в 1953-м на севере Австралии.
В 1971 году он начал свой творческий путь: актер снялся в сорока фильмах, среди них: «Обход», «Бешеный пес Морган», «Парни что надо», «Клетка для кроликов», «Оставленные».
Наибольшую популярность Галпилилу принесла роль в картине «Крокодил Данди».