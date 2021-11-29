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Умер актер Дэвид Галпилил

Умер актер из «Крокодила Данди» Дэвид Галпилил
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Австралийский актер, принадлежавший к коренной народности континента йолнгу, Дэвид Галпилил умер в возрасте 68 лет. Об этом 29 ноября сообщает The Sun.

Причиной смерти актера стал рак легких, который ему диагностировали в 2017 году.

Галпилил родился в 1953-м на севере Австралии.

В 1971 году он начал свой творческий путь: актер снялся в сорока фильмах, среди них: «Обход», «Бешеный пес Морган», «Парни что надо», «Клетка для кроликов», «Оставленные».

Наибольшую популярность Галпилилу принесла роль в картине «Крокодил Данди».

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