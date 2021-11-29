Бывшему премьер-министру Франции Фийону грозит пять лет лишения свободы

Генеральный прокурор потребовал для бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона пять лет лишения свободы, четыре из которых будут отсрочены, и €375 тыс. штрафа. Об этом 29 ноября сообщает BFMTV.

Между тем для супруги Фийона Пенелопы потребовали два года лишения свободы условно и штраф в размере €100 тыс.

В своем обвинительном заключении генеральный прокурор Ив Миколе отметил, что это дело «людей, (которые) обогатились незаконно».

В июне 2020 года исправительный суд Парижа вынес решение в отношении Фийона — его признали виновным в фиктивном трудоустройстве своей супруги. Пенелопа Фийон была также признана виновной в соучастии в правонарушении и в сокрытии растраты государственных средств.

Фийону назначили пять лет лишения свободы, два из которых он должен был отбыть в тюрьме. Его жена была приговорена к условному трехлетнему тюремному сроку. В отношении супругов был назначен штраф в размере €375 тыс. каждому.

Скандал вокруг Фийона и его окружения разразился во время президентской кампании весной 2017 года. СМИ обвиняли супругу Фийона в том, что она восемь лет получала зарплату в качестве фиктивного парламентского помощника.

Кроме того, сообщалось, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за фиктивную работу в журнале Revue des Deux Mondes.