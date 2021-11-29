Прямой эфир
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты в связи с ЧП на шахте в Кузбассе
Общество
В ФМБА заявили о готовности сделать тест-системы для выявления штамма «Омикрон»
Мир
Рябков указал на попытки США дестабилизировать обстановку в России
Мир
В США предрекли широкое распространение штамма «Омикрон» по миру
Общество
Вирусолог допустил адаптацию человека к «Омикрону» и конец пандемии
Мир
В МИДе указали на искусственное нагнетание НАТО обстановки в Черном море
Интернет
Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве
Мир
В Греции призвали НАТО переключить внимание с России на реальные проблемы
Общество
Путин назвал умершего Наумова мэтром отечественного кинематографа

Бывшему премьер-министру Франции Фийону грозит пять лет лишения свободы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный прокурор потребовал для бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона пять лет лишения свободы, четыре из которых будут отсрочены, и €375 тыс. штрафа. Об этом 29 ноября сообщает BFMTV.

Отечество в опасности: Макрона предупредили о рисках гражданской войны
Письмо от имени отставных генералов и действующих военачальников стало отражением опасений общества, связанных с вопросом расовых отношений и проблемы исламизации страны

Между тем для супруги Фийона Пенелопы потребовали два года лишения свободы условно и штраф в размере €100 тыс.

В своем обвинительном заключении генеральный прокурор Ив Миколе отметил, что это дело «людей, (которые) обогатились незаконно».

В июне 2020 года исправительный суд Парижа вынес решение в отношении Фийона — его признали виновным в фиктивном трудоустройстве своей супруги. Пенелопа Фийон была также признана виновной в соучастии в правонарушении и в сокрытии растраты государственных средств.

Фийону назначили пять лет лишения свободы, два из которых он должен был отбыть в тюрьме. Его жена была приговорена к условному трехлетнему тюремному сроку. В отношении супругов был назначен штраф в размере €375 тыс. каждому.

Скандал вокруг Фийона и его окружения разразился во время президентской кампании весной 2017 года. СМИ обвиняли супругу Фийона в том, что она восемь лет получала зарплату в качестве фиктивного парламентского помощника.

Кроме того, сообщалось, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за фиктивную работу в журнале Revue des Deux Mondes.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021