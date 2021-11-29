Диетолог назвала самый вредный орех

Врач-диетолог Светлана Панченко рассказала, что арахис считается самым вредным орехом по ряду причин.

По словам специалиста, в целом ошибочно считать арахис орехом, поскольку он относится к семейству бобовых и растет в земле. Он является одним из самых сильных аллергенов, поскольку растет в земле и часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно повлиять на здоровье человека, пишет «РИА Новости» в понедельник, 29 ноября.

Диетолог объяснила, что в состав любых орехов входит фитиновая кислота. Она препятствует усвоению ряда микроэлементов, которые попадают в организм из пищи, например железа, пишет «Москва 24». В этой связи сырые орехи перед употреблением следует вымачивать в течение нескольких часов, после чего подсушивать, сообщает телеканал «Звезда».

28 октября диетолог Артем Леонов рассказал о правильном способе употребления орехов. По его словам, все микро- и макроэлементы, содержащиеся в орехах, переходят в активную форму и становятся доступными для организма, если напитать орех водой. Он добавил, что орехи будут пригодны для употребления, если замачивать их в воде на шесть-восемь часов.