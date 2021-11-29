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Объявлен тендер на сохранение здания рязанской гимназии

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Министерство культуры РФ объявило тендер на 35 млн рублей на сохранение гимназии № 2 в Рязани. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок.

От подрядчика требуется проведение научно-исследовательских и проектных работ, необходимых для сохранения здания гимназии. Деньги на работы поступят из федерального бюджета.

Гимназию построили в конце XVIII века. Здание признали объектом культурного наследия, пишет 62INFO.ru.

В 2017 году началась реставрация фасадов, окон, кровли, фундаментов. Однако при работах были допущены многочисленные нарушения. В 2019 году планировалось продолжить ремонт внутри здания.

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