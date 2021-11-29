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Новый штамм коронавируса вызвал резкий скачок цен на алмазы

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Цены на алмазы за несколько дней поднялись на 5–10%. Рост произошел из-за нового штамма коронавируса. Напомним вариант вируса «Омикрон» был обнаружен в ЮАР и Ботсване. А одни из основных месторождений алмазов расположены как раз в Африке, передает телеканал «Известия». Таким образом, новый штамм вызвал проблемы с поставками драгоценных камней. В свою очередь огранщики из Индии стали придерживать свои запасы. Стоить отметить, что именно в этой южноазиатской стране обрабатывается 14 из 15 алмазов мира.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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