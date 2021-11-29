Омская область получит 1,5 млрд рублей на обновление поликлиник

В понедельник, 29 ноября, стало известно о выделении более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию поликлиник Омской области. Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

«Более 1,5 млрд рублей выделено на важнейшее направление — модернизацию первичного звена здравоохранения; 208 млн рублей — на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении; 526 млн рублей предусмотрено на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги», — рассказал парламентарий.

Также Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос финансирования строительства Областной детской инфекционной больницы в Омске, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

В Омске откроется Центр амбулаторной онкологической помощи. Подрядная организация ранее приступила к капремонту помещений МСЧ № 7, которые предназначены для будущего подразделения. Как пояснили в омском минздраве, стоимость работ — 16,7 млн рублей, а срок выполнения — декабрь этого года. Центр необходим для того, чтобы совершенствовать комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний. Также здесь расположится дневной стационар для проведения химиотерапии.

Напомним, губернатор Омской области Александр Бурков проверил ход ремонта Павлоградской центральной районной больницы (ЦРБ). По программе модернизации первичного звена здравоохранения обновили детское отделение.