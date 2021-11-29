Онкодиспансер откроют после реконструкции в Магадане в декабре

В середине декабря в Магадане начнет работу реконструированный корпус онкологического диспансера. Соответствующие сроки назвал губернатор Магаданской области Сергей Носов по итогам оценки проведенных в учреждении работ.

Зданию онкодиспансера уже 66 лет, капитальный ремонт проводится впервые. В новых палатах предусмотрены индивидуальные санузлы, холодильники, а также индивидуальное освещение для пациентов. Глава региона напомнил, что контракт на проведение реконструкции был заключен в июле 2019 года. Открыть корпус планировали в ноябре 2022 года, однако подрядчик приложил все усилия, чтобы завершить ремонт досрочно. Проект реконструкции был поддержан главой правительства РФ Михаилом Мишустиным

В процессе ремонта участвовали магаданские медики.

«Сейчас наши специалисты вместе с подрядчиком принимают каждую единицу медицинского оборудования и тестируют ее. Это касается и мебели, и оргтехники. Любые наши замечания учитываются. Где-то мы попросили заменить потолки, где-то мы попросили поменять оконную структуру, и подрядчик пошел навстречу», — цитирует ИА MagadanMedia главного врача Магаданской областной больницы Сергея Тимофеева.

В отремонтированном онкодиспансере планируется проведение около 200 высокотехнологичных операций ежегодно. Операционные построены по принципу чистых помещений, с отдельной от остального здания системой вентиляции. Для врачей поступило новейшее эндоскопическое оборудование.