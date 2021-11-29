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Всемирный центр мамонта в Якутии займется клонированием древних животных

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Создаваемый в Якутии Всемирный центр мамонта займется клонированием древних животных. Об этом говорится в релизе администрации Якутии, поступившем 29 ноября в «Известия».

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Как рассказала президент фонда Екатерина Кузьмина на полях первого выездного заседания «Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны Российской Федерации», исследование ДНК мамонта начнется в рамках соглашения между фондом поддержки и сохранения природного и культурного наследия «Эффект мамонта», Сибирским отделением Российской академии наук, Академией наук Якутии и компанией Artembryogen Engineering.

«Это амбициозная, но выполнимая задача научно-исследовательского корпуса Всемирного центра мамонта», — отметила она.

По словам Кузьминой, на первом этапе планируется получить ткани, пригодные для культивирования и использования в качестве генетического материала для создания реконструированного эмбриона-клона методом слияния соматической клетки и энуклеированной яйцеклетки.

Как отметила специалист, для этого нужны жизнеспособные яйцеклетки похожего вида животных, например слонихи. Вопрос о сохранности соматических клеток у вымерших животных, по ее словам, остается сложным.

«Хранение тканей в условиях вечной мерзлоты может оставить шанс на сохранность клеток в таких структурах, как жировая ткань, сухожилия, связки, хрящи», — уточнила она.

Всемирный центр мамонта включен Указом президента России в Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, а также в ряд других стратегических документов страны и республики.

В составе центра будут действовать научно-лабораторный комплекс, криохранилище мамонтовой фауны, музейно-экспозиционный комплекс и научно-исследовательский полигон «Парк ледникового периода», на базе которого планируют воссоздать эпоху мамонтов в естественных условиях.

Проект центра также включает создание сети станций мониторинга — экспедиционных баз в районных и логистических центрах Арктической зоны Якутии.

В октябре ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН (Магадан) обнаружили на Чукотке кости самого молодого мамонта. Как рассказал руководитель экспедиции Сергей Вартанян, до этого считалось, что последняя популяция на территории острова Врангеля обитала 9–4 тыс. лет назад, а на Чукотке и Якутии — 12,3 тыс. лет назад, при этом уже 9 тыс. лет назад их не было.

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