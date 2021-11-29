Зафиксированы случаи заражения новым омикрон-штаммом коронавируса

В Австрии выявили первый случай заражения штаммом «Омикрон». Сообщение вирусолога пока не подтверждено минздравом страны. Специалисты проверяют еще 30 подозрительных случаев.

Во Франции выявили восемь возможных случаев заражения штаммом «Омикрон». Предположительно, заразились люди, посещавшие Южную Африку, передает телеканал «Известия». Результаты тестов на другие штаммы оказались отрицательными. Теперь необходимо сделать секвенирование образцов. Возможных зараженных и тех, кто с ними контактировал, изолировали.

Два первых случая «Омикрона» подтвердили в Канаде. Штамм выявили в Оттаве у прибывших из Нигерии.

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