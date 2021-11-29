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«Зенит» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

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«Зенит» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу, передает телеканал «Известия».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Голами отличились Клаудиньо и Андрей Мостовой. Матч начался с минуты молчания в память о погибших шахтерах после аварии на шахте в Кузбассе.

ЦСКА в РПЛ проигрывает «Зениту» пятый раз подряд. Последний раз москвичи побеждали в ноябре 2018 года. Теперь «Зенит» занял лидирующую позицию в РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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