Собор Парижской Богоматери хотят превратить в «политкорректный Диснейленд»

Нотр-Дам может превратиться в «политкорректный Диснейленд», отмечает журналист The Daily Telegraph. В соборе Парижской Богоматери идет восстановление после пожара 2019 года. Но если пострадавшую крышу решили восстановить до прежнего вида. То в относительно уцелевших внутренних капеллах планируют полностью изменить наполнение, передает телеканал «Известия». Так, по плану оттуда уберут исповедальни, алтари и классические скульптуры. На стены будут спроецированы цитаты из Библии на разных языках, включая мандаринское наречие китайского языка. Однако урбанисты и архитекторы раскритиковали проект. Эксперты опасаются, что Нотр-Дам превратится в экспериментальный «шоурум».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.