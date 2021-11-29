В этом году первые случаи заболеваемости гриппом в России были лабораторно выявлены уже в августе, а несколько вспышек купировано уже в сентябре. Хотя обычно этот вирус фиксируется в декабре-январе. За последние десять лет вспышечная заболеваемость гриппом впервые зарегистрирована в столь ранние сроки.

Всего за два месяца государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» полностью лабораторно подтвердил уже свыше 100 случаев гриппа А(Н3N2) в 18 российских субъектах.

На 46-й неделе 2021 года с 15 ноября по 21 ноября на территории нашей страны заболеваемость гриппом и ОРВИ в целом снизилась по сравнению с предыдущей неделей, число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению незначительно уменьшилось. Сейчас пороги заболеваемости превышены в 49 регионах преимущественно среди взрослого населения.

Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями сейчас обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии. Преобладают РС-вирусы — 16,1% случаев, риновирусы — 10,8%, аденовирусы — 8,1%, вирусы парагриппа.

От числа всех детектированных респираторных вирусов вирусы гриппа составили 8,2% (неделей ранее с 8 ноября по 14 ноября — 7,2%). На грипп А(Н3N2) приходится 96% случаев в этой группе.

В прошлом сезоне заболеваемость гриппом практически не регистрировалась, так как в 2020 году провели беспрецедентную кампанию по вакцинации от гриппа. Мы привили более 60% населения, в том числе 19 млн детей. Кроме того, распространению инфекции препятствовало соблюдение мер защиты: ношение масок, дезинфекция, соблюдение дистанции. Но сценарий сочетания гриппа и COVID-19, которого так боялись в прошлом году, может стать реальностью в нынешнем. Грипп сам по себе тяжелое заболевание, но и коронавирус, как показывает практика, тоже тяжелое. Выдержит ли организм двойную инфекцию, большой вопрос.

К традиционным группам риска по заболеваемости, а это люди с ослабленным здоровьем, дети, беременные, работники, контактирующие с большим числом людей, добавилась новая категория. По данным исследований, грипп опасен для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Реакция иммунной системы переболевших COVID-19 на встречу с гриппом может быть критичной.

Думаю, испытывать судьбу нежелательно. Поэтому лучше позаботиться о вакцинации. Эта сезонная специфическая профилактика уже доказала свою эффективность. Ежегодно она проводится перед подъемом, который случается зимой. Перед новогодними праздниками и сразу после них отмечается традиционно максимальное число случаев, которое постепенно снижается к маю. И обычно в середине мая при хорошей погоде новые случаи гриппа уже не регистрируют.

При этом не стоит забывать, что каждый год Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) меняет состав вакцины от гриппа, и нынешняя отличается по своему составу от прошлогодней. Заменены два штамма вируса гриппа А, которые раньше в популяции не встречались, и иммунитета к ним у населения нет. В сезоне 2021-2022 годов рекомендовано включать в состав трехвалентной вакцины штаммы вирусов гриппа: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, B/Phuket/3073/2013 (последний — для четырехвалентной вакцины). Так что предыдущей вакцинации на этот сезон не хватит.

В период сезонных эпидемий ежегодно в мире гриппом болеет от 5 до 10% всего населения планеты, что составляет 1 млрд человек. По данным ВОЗ, ежегодно от гриппа погибают до 650 тыс. человек.

Сейчас в России от гриппа вакцинировано более 50 млн граждан (34,6% от численности населения страны). Вообще с 2016-го по 2020-й число тех, кто делает прививку, увеличилось с 56,6 млн человек (38,3% населения) до 85,9 млн человек (59%). Благодаря иммунизации населения заболеваемость в нашей стране снизилась с 1996 года в 195 раз.

Есть еще одно важное обстоятельство. Мы всегда повторяем, что в период сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями люди старше 60 лет обязательно должны защитить себя и от пневмококковой инфекции. Это необходимо, так как грипп потенцирует пневмококк. И наиболее тяжелое течение заболевания — как раз при сочетании гриппа и пневмококка.

Таким образом, в идеале в этом сезоне желательно провести вакцинацию от трех инфекций — гриппа, пневмококка и COVID-19.

Автор — заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора