Умер народный артист Александр Градский

Российский и советский певец и композитор, народный артист России Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, на 73-м году жизни.

Александр Градский создал свой первый ансамбль, еще когда был школьником, — в 1965 году. «Славяне» стали третьей по счету рок-группой в Советском Союзе. Потом собрал «Скоморохов», которые пели на русском языке. В репертуаре коллектива было много песен его участников, в том числе и самого Градского, передает телеканал «Известия».

Он выступал на эстрадных концертах еще до поступления на вокальный факультет Института имени Гнесиных. Будучи студентом Гнесинки, сочинил музыку к фильму «Романс о влюбленных» и сам исполнил в нем песни.

Всенародное признание Градский получил, когда продолжал образование в Московской консерватории. Композиция в его исполнении стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня-77» и, как выяснилось впоследствии, хитом на все времена.

В 1988 году он даже выступал на сцене Большого театра: исполнил партию Звездочета в постановке оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Как композитор проявил себя в редких для нашей страны жанрах рок-оперы, рок-балета и даже мюзикла, причем в форме мультфильмов. Музыка и баллады Градского звучат в десятках известных картин. В 1987 году его приняли в Союз композиторов СССР.

В 1999 году удостоили Госпремии и звания народного артиста России. В 2014 году Градский открыл в центре Москвы собственный музыкальный театр «Градский Холл».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.