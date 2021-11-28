Фигуристка Камила Валиева установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Сочи, передает телеканал «Известия».

В произвольном катании россиянка сумела набрать 185 баллов. По сумме двух программ результат Валиевой составил 272 балла. Спортсменка на 7 баллов превзошла свой прошлый рекорд. 15-летняя Камила Валиева впервые выступила на взрослом турнире.

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