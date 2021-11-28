На Украине возбудили дело по факту взрыва газа в городе Новая Одесса
Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту взрыва газа в пятиэтажке в городе Новая Одесса в Николаевской области, передает телеканал «Известия».
В результате происшествия один человек погиб и четверо пострадали. Поисковые работы продолжаются. На место ЧП прибыла тяжелая техника. По информации спасателей под завалами могут находиться еще два человека. Из поврежденного подъезда эвакуировали 50 жильцов.
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