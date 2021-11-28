На Украине возбудили дело по факту взрыва газа в городе Новая Одесса

На Украине возбудили дело по факту взрыва газа в городе Новая Одесса

2021-11-28 00:56:43

2021-11-28 00:56:43

2021-11-28 00:56:43

2021-11-28 00:56:43

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru