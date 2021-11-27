Билан оправдался за нетрезвое выступление в Казахстане

Российский певец Дима Билан выложил на своей странице в Instagram видео с извинениями за свое нетрезвое выступление на свадьбе в Казахстане.

«Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели, с вами такого не было? Я не поверю никогда», — отметил певец.

Ранее в этот день в Сети появились кадры с выступления, на которых певец ведет себя неадекватно, не может устоять на ногах и с трудом разговаривает с публикой.

В декабре 2019 года Дима Билан назвал свое выступление в нетрезвом виде на Дне города в Самаре 9 сентября венцом всех приключений в уходящем году. Певец подчеркнул, что когда пришел в себя, сразу захотел извиниться перед жителями Самары. Он извинился перед самарцами за выступление в нетрезвом виде. Билан объяснил, что давно не пил спиртное и «не рассчитал». Через некоторое время певец дал новый бесплатный концерт в Самаре.