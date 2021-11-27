Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Более 50 российских дипломатов покинут США в 2022 году
Общество
Комиссия РАН призвала отозвать проект новых правил русского языка
Спорт
Российская фигуристка Камила Валиева победила на этапе Гран-при в Сочи
Мир
ЮАР передаст другим странам образцы нового штамма COVID-19 «Омикрон»
Спорт
Непомнящий и Карлсен вновь сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира
Спорт
Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону
Общество
Завод в Дзержинске вернулся к работе после ЧП
Мир
Финляндия отказалась помогать Украине с обеспечением нацбезопасности
Общество
Работник шахты «Листвяжная» рассказал о нарушениях со стороны руководства
Спорт
Российские фигуристы Синицына и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи
Сюжет:

Лещенко прокомментировал выступление на вечеринке семьи Крутого в разгар пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в субботу, 27 ноября, прокомментировал выступление на вечеринке семейства продюсера Игоря Крутого, которая проходила в Дубае.

Он рассказал РЕН ТВ, что мероприятие проходило два дня назад и на нем были только люди с QR-кодами.

Лещенко признался, что заболеть не боится, так как у него есть антитела и иммунитет после того, как он переболел коронавирусом.

«Все были с QR-кодами, был узкий круг людей. Иначе тебя просто не пустят за границу без QR-кода. Я просто был там на отдыхе и заехал на полдня и поздравил. Всё было спокойно», — отметил Лещенко.

Он также заметил, что не видит ничего плохого в таких мероприятиях. По словам Лещенко, в Москве тоже забиты все заведения. Люди продолжают ходить на концерты и в рестораны.

«Что, закрыться дома и никуда не выходить, не отдыхать, не работать? В Москве тоже везде люди», — заметил Лещенко.

Ранее в субботу Telegram-канал «Только никому» опубликовал видео, на котором исполнитель поет в окружении гостей. Участники праздника не соблюдают социальную дистанцию и веселятся.

11 марта 2020 года Лев Лещенко вернулся с гастролей из США. Информация о необходимости самоизоляции поступила певцу через пять дней после возвращения. После заграничной поездки он отправился на празднование дня рождения Аллы Крутой. Позже появилась информация о госпитализации Лещенко. Артист попал в больницу в Коммунарке, где врачи спасли ему жизнь.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021