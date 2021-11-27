Лещенко прокомментировал выступление на вечеринке семьи Крутого в разгар пандемии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в субботу, 27 ноября, прокомментировал выступление на вечеринке семейства продюсера Игоря Крутого, которая проходила в Дубае.

Он рассказал РЕН ТВ, что мероприятие проходило два дня назад и на нем были только люди с QR-кодами.

Лещенко признался, что заболеть не боится, так как у него есть антитела и иммунитет после того, как он переболел коронавирусом.

«Все были с QR-кодами, был узкий круг людей. Иначе тебя просто не пустят за границу без QR-кода. Я просто был там на отдыхе и заехал на полдня и поздравил. Всё было спокойно», — отметил Лещенко.

Он также заметил, что не видит ничего плохого в таких мероприятиях. По словам Лещенко, в Москве тоже забиты все заведения. Люди продолжают ходить на концерты и в рестораны.

«Что, закрыться дома и никуда не выходить, не отдыхать, не работать? В Москве тоже везде люди», — заметил Лещенко.

Ранее в субботу Telegram-канал «Только никому» опубликовал видео, на котором исполнитель поет в окружении гостей. Участники праздника не соблюдают социальную дистанцию и веселятся.

11 марта 2020 года Лев Лещенко вернулся с гастролей из США. Информация о необходимости самоизоляции поступила певцу через пять дней после возвращения. После заграничной поездки он отправился на празднование дня рождения Аллы Крутой. Позже появилась информация о госпитализации Лещенко. Артист попал в больницу в Коммунарке, где врачи спасли ему жизнь.