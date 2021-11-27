Собственников подстанций с граффити начнут штрафовать в Краснодаре

В Краснодаре будут штрафовать собственников и арендаторов трансформаторных подстанций, на которые нанесены граффити, наклеены объявления и реклама. Соответствующее поручение дал мэр Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава города заявил, что трансформаторные подстанции, за редким исключением, имеют владельцев. Они либо находятся в аренде, либо в собственности у компаний электросетевого комплекса. Именно на них будут выписываться штрафы за рекламу, объявления и граффити на объектах.

«Очистить трансформатор от рекламных объявлений можно за полтора часа. Поручаю департаменту городского хозяйства и ТЭК провести соответствующую работу. Завтра я хочу видеть подстанции уже очищенными от всего этого хлама», — цитирует Алексеенко ИА KrasnodarMedia.

По данным издания, 22 ноября на состояние подстанций обратила внимание ответственный дежурный по городу — начальник управления по соцвопросам Ирина Косинкова. Она тогда отметила, что зачастую эти объекты используются в качестве доски объявлений, также на них наносят незаконные граффити.