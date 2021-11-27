Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку в Иркутске

В Иркутске водитель иномарки насмерть сбил женщину 1936 года рождения, которая переходила дорогу. Об этом сообщает отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».

Авария произошла в субботу, 27 ноября, на улице Рабочего Штаба. По предварительным данным, 32-летний водитель Toyota Caldina допустил наезд на 85-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.

В результате ДТП пенсионерка получила различные травмы, от которых скончалась на месте, пишет ИА IrkutskMedia.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В этот же день на 201-м км трассы Пермь–Екатеринбург 43-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть. В результате наезда 61-летняя женщина погибла на месте до приезда скорой помощи.