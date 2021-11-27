Мэра кузбасского города уволили за банкет в день трагедии на шахте

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку мэра города Прокопьевска Вячеслава Старченко после того, как тот устроил банкет в свою честь. Градоначальник вступил в должность в день трагедии на шахте «Листвяжная» и решил это отметить. Старченко пригласил гостей в ресторан, несмотря на объявленный в регионе трехдневный траур. Однако экс-мэр Прокопьевска заявил, что не устраивал банкет. Вячеслав Старченко готов обратиться в полицию.

«Банкета никакого не было, ни меня не было, ни торжественных никаких мероприятий по поводу моей инаугурации не было, и меня там не было. Скорее всего, обращусь в правоохранительные органы для того, чтобы разбирались», — заявил экс-мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко.

Видео с большим застольем попало в социальные сети. Новую должность отметили широко — песнями и танцами. Губернатор обвинил Старченко в черствости, сообщает телеканал «Известия». Сергей Цивилев написал у себя в телеграмме, что у людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца. Траур по погибшим шахтерам в области объявили днем 25 ноября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.