Бой Павла Шульского и Коллинса Ойала закончился ничьей. Поединок состоялся в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», передает телеканал «Известия».

Первые три раунда прошли при преимуществе россиянина. Кенийский боксер изредка выбрасывал мощные удары. Четвертый раунд боя превратился во взаимное избиение.

В какой-то момент Коллинс Ойал поймал Шульского на боковой удар. Россиянин оказался в нокдауне. Еще раз Шульский оказался в нокдауне в шестом раунде.

Изначально после боя двое судей с минимальным преимуществом отдали победу россиянину. После пересчета очков решение изменили на ничью.

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