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В Сочи состоялась встреча Путина, Алиева и Пашиняна

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В Сочи состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, передает телеканал «Известия».

Главной темой трехчасовых переговоров была ситуация в Нагорном Карабахе.

Как заявил российский лидер, удалось согласовать все экономические вопросы, оставшиеся разногласия не носят принципиального характера.

По итогам встречи ее участники подписали общее заявление. Россия будет содействовать нормализации отношений.

Ильхам Алиев заявил, что РФ для Азербайджана — друг и стратегический партнер. Доверие между странами помогает находить диалог с Арменией. Алиев видит настрой у Еревана на стабилизацию ситуации.

Пашинян подчеркнул роль России в остановке конфликта.

По окончании встречи Путин подарил собеседникам оливковые ветви как символ мира и благополучия.

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