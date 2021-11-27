Кудряшов был уверен в досрочной победе Кузьмина

Россиянин Сергей Кузьмин должен был значительно раньше отправить в нокаут бразильца Игора Адиэла. Соответствующее заявление сделал российский боксер Дмитрий Кудряшов, передает телеканал «Известия».

Он подчеркнул, что, если Кузьмин хочет достичь больших высот в профессиональном боксе, с такими соперниками, как Адиэл, нужно выигрывать увереннее.

Кудряшов заявил, что в действиях Русского медведя не хватало разнообразия, поскольку ему не пришлось решать какие-либо серьезные задачи для себя по ходу боя.

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