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Боксер Дрозд прокомментировал итоги боя Шульского и Ойала

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Российский боксер, чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал итоги боя Павла Шульского и Коллинса Ойяла, назвав ничью справедливым результатом, передает телеканал «Известия».

«Это был один из самых зрелищных боев этого вечера, на мой взгляд. Очень крутой бой, противостояние, и, в принципе, возможно, мы этим ребятам сделаем реванш», — заявил он.

«Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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