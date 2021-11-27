Боксер Дрозд прокомментировал итоги боя Шульского и Ойала

Российский боксер, чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал итоги боя Павла Шульского и Коллинса Ойяла, назвав ничью справедливым результатом, передает телеканал «Известия».

«Это был один из самых зрелищных боев этого вечера, на мой взгляд. Очень крутой бой, противостояние, и, в принципе, возможно, мы этим ребятам сделаем реванш», — заявил он.

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