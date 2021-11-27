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Американский композитор Сондхайм умер в возрасте 91 года
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Американский композитор Сондхайм умер в возрасте 91 года

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Автор бродвейский мюзиклов, композитор, поэт и драматург Стивен Сондхайм ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщило в пятницу, 26 ноября, американское издание The New York Times со ссылкой на его адвоката Ричарда Паппаса.

Причина смерти Сондхайма не сообщается. Адвокат композитора сказал, что смерть друга стала для него неожиданностью, накануне, в четверг, драматург праздновал День Благодарения в своем доме в Роксбери (штат Коннектикут).

Стивен Сондхайм родился 22 марта 1930 года в Нью-Йорке. Свою первую награду он получил в 1962 году. Тогда он представил зрителям комедийный мюзикл «Забавная история, случившаяся по дороге на форум».

Он написал 20 оригинальных мюзиклов, которые были поставлены на Бродвее с 1954 по 2009 годы. В том числе написал слова и музыку для произведения «В лес», основанного на книге «Польза от волшебства» Бруно Беттельгейма.

Также драматург работал над мюзиклами «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «Вестсайдская история».

В 2014 году мюзикл был экранизирован студией Walt Disney Pictures под названием «Чем дальше в лес».

Сондхайм удостоился восьми премий «Тони», восьми премий «Грэмми», Пулитцеровской наградой, а также Премией Лоренса Оливье и Президентской медалью Свободы.

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