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Дуров запустил опрос касательно присутствия Telegram на устройствах Apple

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Павел Дуров запустил соцопрос в Telegram о целесообразности присутствия мессенджера на устройствах Apple в субботу, 27 ноября.

Таким образом он отреагировал на требование Apple удалить из Telegram эмодзи анимированного баклажана.

На 3:05 мск проголосовала 191 тыс. человек, 63% из которых выбрали вариант «Полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple».

В сентябре Дуров сообщил о крупном обновлении Telegram. В частности, шла речь о переходе с 32- на 64-битный диапазон, для этого потребовалось перестроить платформу почти полностью. Благодаря нововведению Telegram сможет работать без ошибок.

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