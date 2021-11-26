Пешеходные переходы обустроили около Нагорного парка во Владивостоке

Во Владивостоке около Нагорного парка обустроили пешеходные зоны и места для парковки автомобилей. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в мэрии города.

«Над проектом мы работали совместно с городской администрацией и ГИБДД, чтобы получилось оптимально правильное решение. В рамках проекта здесь организовано четырехполосное движение, пятая полоса — для общественного транспорта», — рассказал Феликс Машков, архитектор и руководитель бюро Concrete Jungle.

На текущем этапе рабочие завершают обустройство подпорной стены. Около нее установят еще две остановки общественного транспорта. Временную конструкцию на противоположной стороне заменят на остановочный павильон.

В 2022 году продолжатся работы по озеленению прилегающей к парку территории. Там планируется высадить деревья и кустарники.

Нагорный парк открыли после масштабной реконструкции 2 июля. Там обустроили пешеходные дорожки и пруд, установили детскую и спортивную площадки, провели озеленительные работы. Второй этап благоустройства завершат в августе 2022 года.